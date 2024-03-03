Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив, що уряд країни веде неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на тему звільнення Польщі від деяких положень "Зеленої угоди", повідомляє Onet Wiadomosci.

Шейна також сказав, що звільнення від правил поширюватиметься на "все можливе, як на "Зелений курс", так і на приплив продуктів, які можуть призвести до постійних порушень на ринку однієї або більшості країн".

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про фінансування ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я ще хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, ми запровадимо прикордонні блокади, бар'єри і митні збори в односторонньому порядку", - висловився заступник міністра.

Він також запевнив, що під час польсько-українських консультацій, які плануються 28 березня, "питання проблеми на кордоні більше не буде".