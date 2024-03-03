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11:22 03.03.2024

У нових санкціях проти РФ, запроваджених Японією, Австралією та Новою Зеландією, враховано рекомендації групи Єрмака-Макфола

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У нових санкційних пакетах проти РФ, які запровадили Японія, Австралія та Нова Зеландія, враховано рекомендації Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола", повідомляє пресслужба президента.

"Протягом цього тижня Японія, Австралія та Нова Зеландія оголосили нові санкції проти держави-агресора. Чимало позицій містять напрацювання міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті глави держави в неділю.

Зазначається, що представники Японії, Австралії та Нової Зеландії постійно підтримують постійний контакт із Міжнародною групою Єрмака-Макфола та ознайомлені з усіма актуальними напрацюваннями. Останні пакети санкцій цих країн поширюються на фізичних та юридичних осіб банківської сфери, сектор ВПК, пропагандистів, запропонованих експертами групи Єрмака-Макфола.

Зокрема, Нова Зеландія запровадила санкції щодо дітей члена Державної думи РФ, колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки, племінника депутата Ради Федерації Росії Сулеймана Керімова, родини російського інвестбанкіра Володимира Євтушенкова, колишнього народного депутата України Віктора Медведчука.

"Під санкції також потрапила низка топменеджерів компаній російського військово-промислового комплексу, зокрема компанії ZALA, яка розробила російський баражувальний боєприпас "Ланцет", компанії Ostec-SMT і RІІТ, що виробляють та постачають електронне обладнання, ФДУП "Атомфлот", яке обслуговує російський флот атомних криголамів, ракетного полігона та льотного загону, що транспортує ракети, а також декілька ІТ-компаній, посередницьких компаній, компаній-імпортерів, серед яких "Електроком", що постачає  електронні компоненти", - зазначається в повідомленні.

Крім цього, санкції запроваджено щодо керівників і членів правління російського ВТБ Банку, зокрема, заступника президента - голови правління ВТБ Анатолія Печатнікова та члена правління Дмитра П'янова, Сбербанку, Газпромобанку і Тінькофф Банку.

Своєю чергою, Японія запровадила санкції щодо осіб, які причетні до незаконної депортації на території Росії та Білорусі українських дітей.

"Серед цих осіб уповноважена з прав дитини в Калузькій області (РФ) Ірина Агеєва, уповноважена з прав дитини в Ростовській області (РФ) Ірина Черкасова, голова уряду Чечні (РФ) Муслім Хучієв, уповноважений з прав людини в Чечні (РФ) Мансур Солтаєв, радниця губернатора Білгородської області (РФ), а також уповноважений з прав дитини в Білгородській області (РФ) Галина П’ятих тощо", - зазначають у пресслужбі.

Також під санкції Японії потрапили велика кількість підприємств російського ВПК, серед яких Омськтрансмаш, Балашихський ливарно-механічний завод, Дубенський машинобудівний завод, виробники ракет і компонентів "Новатор", концерни "Калашников", "Алмаз-Антей" та "Аврора", Науково-дослідний інститут приладобудування імені В. В. Тихомирова, "Імпульс", РАТЕП, Конструкторське бюро точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана, "Ангстрем", оператор безпілотних літальних комплексів Aeroskan.

"Також Японія застосувала санкції до ІТ-компанії "Ешелон", імпортерів і постачальників електронного обладнання", - ідеться в повідомленні.

Під санкційні обмеження Австралії потрапили російські пропагандисти: керівник Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков, генеральний директор Всеросійської державної телерадіокомпанії Олег Добродєєв, в. о. директора телеканалу ТНТ Тінатін Канделакі, російський пропагандист і ведучий ток-шоу "Время покажет" на контрольованому державою "Першому каналі" Артем Шейнін, а також співаки, що підтримують війну в Україні: Микола Басков, Олег Газманов, Філіп Кіркоров, Микола Расторгуєв

Міжнародна група  Єрмака-Макфола продовжує активно працювати з партнерами задля подальшого посилення санкційного тиску на державу-терориста й тих, хто їй допомагає, доки несправедлива російська війна в Україні не буде припинена, а винні не понесуть справедливе покарання. 

"Продовжуємо працювати. Серед наших пріоритетів – подальше посилення санкцій на сферу ІТ, унеможливлення постачання мікроелектроніки та підвищення ефективності нафтового price cap. Ми вдячні всім партнерам України за незмінну підтримку та єдність. Тільки разом ми зупинимо російські агресивні плани, захистимо наші народи та повернемо сталий мир у Європу", - зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Теги: #санкції #єрмака_макфола_група

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