Від ворожого артснаряда загинув 38-річний чоловік, загалом за добу окупанти завдали 221 удару по Запорізькій області

Від ворожого артилерійського снаряда загинув 38-річний чоловік, загалом за добу окупанти завдали 221 удару по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"38-річний житель Приморського Василівського району загинув від ворожого артснаряду. 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області загарбники завдали протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

Федоров повідомив, що окупанти вдарили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці і Роботиному, атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку і Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного.

Також 163 артудари припали на територію Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Водночас надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.