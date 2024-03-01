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08:55 01.03.2024

Литва закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю

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Литва закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю

Литва опівночі з 29 лютого на 1 березня закрила ще два пропускні пункти (ПП) на кордоні з Білоруссю - Лаворишкський і Райгардський, повідомляє LRT.

Чинними залишаються тільки ПП у Мядінінкай і Шальчінінкай. Влітку минулого року Литва вже закрила два пункти - Шумський і Твярячюський.

Зазначається, що ці заходи спрямовані на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

"З 1 березня також буде припинено рух пішоходів і велосипедистів через прикордонні пропускні пункти в Мядінінкай і Шальчінінкай, заборонять посадку і висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна і Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких ухвалюватиметься Службою охорони державного кордону", - ідеться в публікації.

Крім того, влада Литви вирішила обмежити на 50% кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

У зв'язку з цим наголошується, що раніше Департамент державної безпеки Литви попередив про те, що білоруська розвідка намагається вербувати людей, які їздять між Литвою і Білоруссю.

 

 

 

Теги: #литва #білорусь #кордони

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