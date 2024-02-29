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19:18 29.02.2024

Єрмак і радник прем'єра Великої Британії обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

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Єрмак і радник прем'єра Великої Британії обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Кроки з реалізації двосторонньої безпекової угоди між Україною та Великою Британією, підписаної в січні 2024 року, а також залучення Великої Британії до низки проєктів обговорили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу під час розмови, яка відбулася у відео-форматі.

"У межах продовження постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову у відеоформаті з радником Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу", - ідеться в повідомленні пресслужби президента України на офіційному сайті в четвер.

Як повідомляється, сторони обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру на рівні лідерів держав і урядів, який має відбутися у Швейцарії.

Єрмак і Барроу "також обговорили кроки з реалізації двосторонньої безпекової угоди, підготовленої в межах Спільної декларації G7 і підписаної лідерами України та Сполученого Королівства під час візиту Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва в січні 2024 року. Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Україна зацікавлена в залученні Великої Британії до низки проєктів", - зазначено в повідомленні.

Єрмак також поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони.

Як повідомляється, керівник Офісу президента також висловив вдячність "Тімоті Барроу, уряду та всьому народу Великої Британії за підтримку та допомогу в захисті свободи й незалежності України та спільних демократичних цінностей у Європі".

 

 

 

Теги: #безпека #британія #єрмак

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