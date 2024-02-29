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13:16 29.02.2024

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

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Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан не сумнівається в результативності розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні, зокрема злочинів проти культурної спадщини України, розслідування яких також належить до компетенції МКС.

"Ми зобов'язані робити все можливе, щоб розслідувати і доводити справи (розслідування воєнних злочинів РФ в Україні - ІФ-У) до кінця. З березня 2022 року мій Офіс продовжував свою діяльність із розслідування різних злочинів, які вчиняються на території України. Ми створили Офіс у Києві, і ми працюємо у всій Україні", - розповів Хан у четвер, виступаючи онлайн на міжнародній конференції в Києві United for Justice. United for Heritage, присвяченій розслідуванню злочину проти культурної спадщини України.

У цьому контексті він наголосив: "Нині в мене немає сумнівів щодо того, що ми побачимо результати цієї невтомної роботи".

Він розповів, що РФ здійснює атаки по всій Україні, зокрема руйнуючи пам'ятки культури. "Атаки на культурні об'єкти стали патерном, типовою поведінкою окупантів на території України. Так відбувається і в інших країнах світу в інших конфліктах. На жаль", - зазначив прокурор МКС.

Хан звернув увагу, що такі атаки проводяться для того, щоб "деморалізувати українців, деморалізувати громади, в яких розміщені ці культурні об'єкти".

Він наголосив, що Римський статут надає МКС повноваження розслідування злочинів проти культурної спадщини. "Зокрема, це стосується споруд, які користуються спеціальним захистом, релігійних споруд, історичних пам'яток. Якщо на них здійснюються атаки - це злочин відповідно до Римського статуту. І Офіс МКС, маючи стабільну співпрацю з ЮНЕСКО, ефективно розслідує ці злочини, починаючи з тих злочинів, які скоювалися в Малі", - звернув увагу він.

"Ми маємо робити все можливе, щоб ці злочини не залишилися безкарними. Культура - це наше серце, це наше ДНК. І атаки на культурні об'єкти - це атаки на те, що є невід'ємною частиною нас самих", - підсумував він.

Теги: #хан #злочини #культурна_спадщина

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