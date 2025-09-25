МЗС: Україна закликала притягнути до відповідальності винних у російських воєнних злочинах

Фото: https://www.president.gov.ua/

Під час Тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН Україна провела паралельний захід, присвячений забезпеченню відповідальності за російські злочини.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив: "Воєнні злочинці не повинні мати імунітету від правосуддя. Правосуддя повинно мати імунітет від воєнних злочинців.

За його словами, війна Росії спрямована не лише на людей, а й на культуру.

"Понад двісті українських митців було вбито, понад сто працівників засобів масової інформації загинули, тисячі об’єктів культурної спадщини та культурних установ зруйновано або пошкоджено. Це не випадковість — це геноцид", - зазначено в дописі, оприлюдненому в соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що міжнародне право буде поважатися лише тоді, коли порушники знатимуть про неминучість відповідальності: " Міжнародне право буде поважатися лише тоді, коли порушники знатимуть, що відповідальність неминуча. Путін повинен відчути цю неминучість. Його війна закінчиться лише тоді, коли її продовження коштуватиме йому більше, ніж її припинення".

