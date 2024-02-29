Події

13:02 29.02.2024

Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати деяким військовослужбовцям на 186,6 млн грн

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Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати деяким військовослужбовцям на 186,6 млн грн

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду, повідомляє пресслужба міністерства.

"Фактично деякі військовослужбовці перебували в пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов'язки, не пов'язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати. Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині", - йдеться в повідомленні відомства. 

Загалом таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 млн грн.

За рішеннями міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб і відшкодування завданих державі збитків.

Теги: #аудит #міноборони

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