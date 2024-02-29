Події

10:57 29.02.2024

Окупанти втратили на лівобережжі Дніпра 54 людини і 10 одиниць бронетехніки - Сили оборони півдня

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Окупанти втратили на лівобережжі Дніпра 54 людини і 10 одиниць бронетехніки - Сили оборони півдня

Російські окупанти продовжують спроби вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра, за минулу добу було зроблено чотири безуспішні спроби штурму, повідомляє командування Сил оборони півдня України.

"Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 54 окупанти; 8 гармат; 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М"; 1 комплект антенної системи; 10 одиниць автобронетехніки; 2 човни. Знищено польовий склад боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що окупанти не припиняють аеророзвідки, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Сили оборони і далі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Теги: #втрати #південь #окупанти #сили_оборони

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