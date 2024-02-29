57% українців уважають найважливішим фактором успіху у війні проти РФ належну підтримку Заходу - КМІС

Більшість респондентів (57%) вважає, що найбільш важливим фактором успіху України у війні проти РФ є належна підтримка західних країн зброєю, санкціями та фінансовою допомогою, про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17-23 лютого 2024 року.

"Більшість українців - 57% - вважають, що найбільш важливим фактором успіху є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями... Серед респондентів, які до найбільш важливих факторів зараховують належну підтримку Заходу (якщо їх брати за 100%), 42% відчувають, що "Захід втомлюється від України і його підтримка слабне; Захід хоче натиснути, щоб Україна пішла на поступки Росії", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті КМІС у четвер.

Згідно з даними опитування, 33% українців також уважають важливими факторами у війні проти російського агресора вищу ефективність і прозорість діяльності української влади, 32% - відсутність конфлікту між політичним керівництвом і військовим командуванням, 26% - співпрацю між владою і громадянським суспільством.

"Близько 16-21% респондентів уважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки росії її союзниками й вища ефективність українського військового командування", - зазначено в повідомленні.

Також результати опитування свідчать, що лише 8% українців уважають, що російська опозиція зможе допомогти Україні через розхитування ситуації в РФ, 7% - висловили готовність делегувати воєнно-політичному керівництву надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони задля швидкого ухвалення необхідних рішень.

Протягом 17-23 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка - 1052 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, що контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролює влада України, а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.