Ворог завдав п'яти ракетних і 91 авіаудару по території України

За добу ворог завдав п'яти ракетних і 91 авіаційного удару, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в середу ввечері.

Зазначається, що противник завдав авіаційних ударів у районах Плоского, Бударок, Варварівки, Куп'янська, Синьківки Харківської області, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки Луганської області, Тернів, Роздолівки, Васютинського, Часового Яру, Олександрополя, Очеретиного, Новобахмутівки, Новоселівки Першої, Орлівки, Нетайлового, Курахового, Вугледара, Старомайорського Донецької області, Новодарівки та Малинівки Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 140 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.