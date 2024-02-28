Події

19:40 28.02.2024

Ворог завдав п'яти ракетних і 91 авіаудару по території України

1 хв читати
Ворог завдав п'яти ракетних і 91 авіаудару по території України

За добу ворог завдав п'яти ракетних і 91 авіаційного удару, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в середу ввечері.

Зазначається, що противник завдав авіаційних ударів у районах Плоского, Бударок, Варварівки, Куп'янська, Синьківки Харківської області, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки Луганської області, Тернів, Роздолівки, Васютинського, Часового Яру, Олександрополя, Очеретиного, Новобахмутівки, Новоселівки Першої, Орлівки, Нетайлового, Курахового, Вугледара, Старомайорського Донецької області, Новодарівки та Малинівки Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 140 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 28.02.2024
Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу ворога

19:27 28.02.2024
За добу ЗС України відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

За добу ЗС України відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

07:43 28.02.2024
ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

07:36 28.02.2024
ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

07:29 28.02.2024
Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

07:18 28.02.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

07:09 28.02.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 75 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 75 авіаударів

07:07 28.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника, збито два ворожі літаки

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника, збито два ворожі літаки

23:30 27.02.2024
У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

19:55 27.02.2024
Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

ОСТАННЄ

Зеленський і прем'єр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

Президенти України та Сербії скоординували контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн

США вивчають варіант виділення військової допомоги Україні за рахунок $4 млрд, що залишилися

Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

Кличко: У столиці триває відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА