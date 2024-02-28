За добу окупанти завдали ударів по 11 прифронтових громадах Запорізької області, одна людина загинула, одна поранена, є руйнування

За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 234 удари по 11 прифронтових громадах Запорізької області, одна людина загинула, одна дістала поранення, є руйнування, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"234 рази росіяни обстріляли 11 населених пунктів регіону минулої доби. 76-річна мешканка загинула від ворожого снаряда в тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району. 53-річний чоловік дістав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову", - ідеться в телеграм-каналі голови ОВА.

Так само, за його інформацією, військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів по Малій Токмачці та Роботиному, ударили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших населених пунктів припали 187 артобстрілів.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.