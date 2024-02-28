Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

Німецька поліція заарештувала Даніелу Клетт, підозрювану екс-активістку ультралівого угруповання "Фракція Червоної Армії" (RAF), повідомляє CNN у вівторок.

Даніелу Клетт заарештували в Берліні після того, як вона десятиліттями переховувалася від звинувачень у збройному пограбуванні та замаху на вбивство, повідомили у вівторок у берлінській прокуратурі.

Арешт стався після того, як два тижні тому в передачі "Холодна справа" (Aktenzeichen XY), у якій поліція звернулася із закликом надати інформацію про трьох членів угруповання, які дотепер перебувають на волі, було дано 250 відгуків.

Маркус Хойслер, прокурор у цій справі, підтвердив, що затримана в понеділок жінка, якій зараз 65 років, була Клетт. Вона, а також двоє інших членів групи, що залишилися на волі, Буркхард Гарвег і Ернст-Волькер Штауб, належать до так званого "третього покоління" RAF.

Засноване Андреасом Баадером і Ульріке Майнхоф, перше покоління ліворадикальної RAF у період свого розквіту в 1970-х роках скоїло щонайменше 33 убивства німецьких чиновників, поліцейських, бізнесменів і американських солдатів, а також захопило безліч заручників.

Звинувачення, висунуті Клетту, а також Гарвегу і Штаубу, стосуються збройних пограбувань на мільйони євро і щонайменше одного замаху на вбивство, скоєних у період з 1999 по 2016 рік.

Але ці злочини були скоєні вже не від імені RAF: група припинила своє існування 1998 року, надіславши до офісу Reuters у Кельні анонімного листа, в якому члени, що залишилися, заявили, що "міська партизанська група у вигляді RAF пішла в історію".