В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує Положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.

Як повідомили в Міноборони, документ унормовує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади.

До бази даних інформаційної системи включать інформацію про: захисників України, які перебувають у полоні держави-агресора; цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії; осіб, які зникли безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Постанова також удосконалює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - зокрема, унормовує діяльність громадських приймалень Координаційного штабу та надає права щодо функціонування відповідних регіональних центрів.

Координаційний штаб також отримує повноваження щодо репатріації тіл (останків) захисників та розширює можливості з повернення з полону цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.

"Ми пам'ятаємо про кожну людину, яка перебуває в полоні, і робимо все для того, щоб вона повернулася додому. Дуже вдячна уряду за ухвалення цього рішення - воно допоможе діяти більш системно та оперативно ухвалювати рішення щодо якнайшвидшого повернення з полону захисників України", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.