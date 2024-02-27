Ворог планує розхитати ситуацію деструктивними наративами й на початку літа завдати військової поразки на сході України

Найближчими тижнями ворог максимально поширить деструктивні для світової безпеки наративи, а в першій половині червня 2024 року планує скористатися розхитаною ситуацією і завдати військової поразки на сході, заявляють у Комітеті з питань розвідки при президентові України.

"В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій", - ідеться в заяві комітету, текст якої розміщено в телеграм-каналі Служби безпеки України.

У заяві наголошується, що основні напрями й цілі ворога - це зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та поширення фейків про "втому від України" серед партнерів і союзників у світі.

"Глобальна міжнародна ціль росіян - знизити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі", - наголошується в заяві.

Згідно з текстом заяви, мета росіян усередині України - "деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства".

У заяві зазначено, що російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних війн і на інформаційні атаки проти України витрачають не менше, ніж на конвенційну війну.

Зокрема, за інформацією комітету, у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі "Телеграм" РФ витратила майже $250 млн.

"Спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації в березні-травні 2024 року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів - як усередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - ідеться в заяві.

У заяві уточнюється, що методика кампанії є традиційною для російських спецслужб: "поставити під сумнів легітимність ухвалених в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних і військових, посварити нас із нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві всілякі "теорії змови".

Також, як зазначено в тексті заяви, РФ через власних агентів впливу в Україні та в усьому світі робитиме ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватиме процес обміну військовополонених.

"За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея їхньої операції", - резюмується в заяві комітету.

У зв'язку з цим Комітет розвідки при президентові України звертається до українського суспільства, міжнародних партнерів і союзників із закликом "посилити спільний опір і всеосяжні заходи безпеки, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам і викликам нової світової гібридної війни".