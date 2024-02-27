У Києві мають намір зробити більш інклюзивними майже 800 пішохідних переходів у 2024 році - відповідь на петицію

Київська міська рада передбачила роботи з пониження бортового каменю на 765 наземних пішохідних переходах з облаштуванням тактильної навігації, облаштування 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть у 2024 році.

"У 2024 році Київська міська рада передбачила та спрямувала з міського бюджету кошти щодо збільшення обсягів виконання робіт, спрямованих на створення в місті Києві доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема планується виконання робіт з пониження бортового каменю на 765 наземних пішохідних переходах з облаштуванням тактильної навігації, а також облаштування 13 підвищених наземних пішохідних переходів і 5 інклюзивних перехресть", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

За його словами, також передбачається подальше впровадження пристроїв звукового сповіщення для людей зі слабким зором на діючих і нових світлофорних об'єктах.

Окрім того, у межах видатків загального фонду бюджету Києва передбачено: облаштування 20 безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів; влаштування 20 кільцевих розв'язок малого радіусу; розроблення 40 схем організації дорожнього руху; будівництво 9 і проєктування будівництва 11 світлофорних об'єктів; реконструкцію 4 і проєктування з реконструкції 6 світлофорних об'єктів; поточний ремонт 514,5 тис. кв. м покриття вулиць.

"Буде продовжено роботу з облаштування безбар'єрного середовища на станціях київського метрополітену та мережі пасажирського транспорту загального користування, оновлення автобусного, тролейбусного і трамвайного парку транспортними засобами, що враховуватимуть потреби осіб з інвалідністю/обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 25 січня петиція на сайті Київської міської ради із закликом збільшити бюджет столиці на 2024 рік на забезпечення безбар'єрності, безпеки дорожнього руху та ремонт зношеної трамвайної інфраструктури коштом менш пріоритетних видатків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.