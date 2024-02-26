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23:46 26.02.2024

Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму"

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Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму"

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму" у Представництві Президента України в АР Крим в Офісі Кримської платформи, повідомляє прес-служба Офісу Президента в понеділок увечері.

Зазначається, що мета виставки - привернути увагу до історій жінок, яких незаконно ув'язнили за підтримку України, вшанувати силу та відвагу дружин політв'язнів. Також виставка покликана продемонструвати спротив громадян України в Криму.

"Ломикамінь - квітка, оспівана Лесею Українкою. Вона побачила її на Ай-Петрі й увічнила в рядку: "Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг"... Такою квіткою є кожна з жінок, про яких сьогодні йдеться на виставці. Кожна з жінок не лише кримського спротиву - всеукраїнського. І скільки б російські окупанти не намагалися розтоптати цих жінок, у них не вийде", - наголосила Олена Зеленська.

Відкриття виставки відбулося за участю постійного представника Президента України в АР Крим Таміли Ташевої, першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, посла США в Україні Бріджит Брінк, посла Канади в Україні Наталії Цмоць, глави Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Теги: #україна #крим #зеленська

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