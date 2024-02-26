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17:25 26.02.2024

ВАКС заарештував нардепа Пашинського з альтернативою застави у 272 млн грн

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ВАКС заарештував нардепа Пашинського з альтернативою застави у 272 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту з альтернативою застави в понад 272 млн грн народного депутата України Сергія Пашинського, якого слідство вважає одним з організаторів злочинної групи, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"26 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід народному депутату - колишньому в.о. глави адміністрації президента України та керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, якого слідство вважає одним з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК)", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави.

У повідомленні уточнюється, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема здати свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, та носити електронний засіб контролю.

У повідомленні САП не називається ім'я депутата. Йдеться про Пашинського.

 

Теги: #арешт #пашинський #вакс

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