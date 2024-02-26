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15:00 26.02.2024

ТЧХУ та ДСНС провели навчання у Хмельницькій області

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ТЧХУ та ДСНС провели навчання у Хмельницькій області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели спільні навчання у Хмельницькій області.

"У рамках посилення співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій відбувся навчальний тренінг для водіїв всюдиходів "Богун" на території Хмельницької області", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

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Представники загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста з Одеської, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Хмельницької областей та Києва, а також співробітники ДСНС України з 18 областей навчалися управлінню цим видом спеціального транспорту задля підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах під час сходження криги та надання необхідної допомоги постраждалим.

У ТЧХУ уточнили, що тренінг розпочався з теоретичного знайомства з технічними особливостями всюдихода "Богун", а потім учасники навчань відпрацювали навички управління всюдиходом на болотистій місцевості та воді.

 

Теги: #дсчс #навчаннях #тчху

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