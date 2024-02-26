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11:17 26.02.2024

Зеленський обговорив із президентом "Радіо Свобода" роботу журналістів в Україні в умовах війни та повернення полонених

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівеном Капусом роботу журналістів в Україні в умовах російського вторгнення.

Як повідомляється на сайті президента України, Зеленський особливо відзначив міжнародні медіа, зокрема "Радіо Свобода", за висвітлення російських воєнних злочинів, спростування дезінформації та за те, що тримають події в Україні у фокусі уваги світу.

Капус поінформував главу Української держави про ситуацію навколо журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, який майже три роки перебуває за ґратами в тимчасово окупованому Криму.

Зеленський наголосив, що під час усіх зустрічей з іноземними лідерами він порушує питання обміну українців, зокрема, політичних в'язнів, яких незаконно утримують окупанти. "Для нас дуже важливо повернути додому всіх бранців. Ми працюємо. Це важка робота, особливо щодо повернення кримчан, особливо журналістів, політичних в'язнів", - сказав президент України.

Глава держави поінформував Капуса про підготовку інавгураційного саміту миру на рівні лідерів держав, який планують провести у Швейцарії. Зеленський наголосив, що одним із пунктів порядку денного саміту миру стане питання обміну полоненими. "Ми дуже багато говоримо про окремі питання цього саміту. Ми хочемо отримати певні результати після нього. І одним із питань може бути позиція щодо обміну полоненими", - зазначив він. 

Теги: #журналісти #зеленський #радіо_свобода

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