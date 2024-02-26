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06:58 26.02.2024

26 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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26 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 733 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 733 RUSSIAN AGRESSION

26 лютого в Україні - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У світі - Всесвітній день неквапливості.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газького.

День спротиву окупації Криму

2014 року, цього дня, у Сімферополі відбувся мітинг українців і кримських татар на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Всесвітній день неквапливості

Ідея заснування цього свята належить італійцям. Саме вони - вельми активний та емоційний народ - вперше відзначили День неквапливості 2007 року, з метою спокійної насолоди життям у кожну його неповторну мить.

Ще цього дня:

1921 - Засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 - Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радара;

1987 - Англіканська церква дозволила жінкам бути священиками;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією;

2004 - Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.

Церковне свято

Цього дня православна і католицька церкви відзначають пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газського.

Святитель Порфирій народився у Фессалоніках 346 року. Сім'я його була заможною, завдяки чому він зміг здобути гідну освіту. Однак ніщо не могло подолати бажання юнака стати ченцем, і в 25 років Порфирій йде з Македонії до Єгипту.

У нього були найкращі наставники в чернечому житті - преподобний Макарій Великий, а потім і блаженний Ієронім, з яким він вирушив до Єрусалима. Вклонившись святиням Порфирій облаштувався в Йорданській пустелі. Несучи там молитовні та пістницькі подвиги, святитель занедужав. Єдиними ліками йому бачилися святі місця Єрусалима. Добравшись до Голгофи, Порфирій упав у знемозі до підніжжя гори. У пророчому сні йому привидівся Господь, який зійшов із Хреста і сказав: "Прийми це Древо і бережи його". Прокинувся Порфирій повністю зціленим. Трохи згодом Патріарх Єрусалимський поставив святого у пресвітери і призначив бути хранителем Чесного Древа Хреста Господнього. Порфирій роздав весь свій спадок жебракам і гідно ніс свій послух.

У 395 році, після смерті єпископа міста Гази в Палестині, він був призначений новим єпископом. У місті було багато язичників, їхніх капищ, а християнських церков лише три. У той час сталася сильна посуха. Язичницькі жреці всіляко намагалися викликати дощ, марно звертаючись до своїх ідолів. Тоді єпископ Порфирій благословив усіх християн дотримуватися посту, молитися, і, відслуживши всенічне бдіння, закликав піти хресним ходом містом. Тут же почалася гроза. Це диво надихнуло на хрещення кілька сотень людей.

Тривалий час єпископ Газський відстоював інтереси християн, захищаючи їх від утисків, поки 401 року імператор не наказав зруйнувати всі капища. Чверть століття святитель Порфирій утверджував християнство в Газі, охороняв і наставляв свою паству. У 420 році він помер. За його молитвами відбувалося багато чудес.

Іменини: Ганна, Іван, Миколай, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #26_лютого

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