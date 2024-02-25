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15:15 25.02.2024

Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

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Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов упевнений, що режим усередині РФ "якимось природним чином" не розхитається, а також запевнив, що доти, доки триватиме війна в Україні, - будуть проблеми всередині Росії.

"Перше, що хочу сказати, - це не варто вірити, що режим у Росії розхитається якимось природним чином сам по собі. Цього не станеться. Без нашої допомоги це нереально абсолютно. Що таке стабільність режиму в РФ для нас і для світу? Це загроза, це реальна небезпека. Тому зрозуміло, що наявність сталого режиму, який є зараз - буде постійною небезпекою для світу в майбутньому", - сказав він на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", що проходить у неділю.

Буданов зазначив, що з цього випливає висновок, що "ми повинні працювати над видозміною цього режиму". За його словами, з цією метою вже триває робота.

"Для цього ми працюємо вже. Ви це розумієте, і думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події на території РФ. Повірте, вони триватимуть", - заявив він.

Очільник ГУР наголосив, що чим більше РФ вестиме проти України відкриту війну, "тим більше всяких подій відбуватиметься на її території".

"Що ми будемо продовжувати, які дії ми будемо робити? Це продовження тих операцій, які йдуть зараз, нарощування їхніх обсягів, їхнього темпу, я б сказав, що багато в чому залежить від можливостей нашого ОПК. Але на щастя, він розвивається досить-таки потужно останнім часом. Ще раз кажу: доки триватиме війна у нас - будуть проблеми всередині РФ", - заявив Буданов.

Теги: #буданов #гур_міноборони

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