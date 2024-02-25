За добу окупанти завдали ударів по десяти прифронтових громадах Запорізької області, одна людина загинула, двоє поранені, є руйнування

За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 263 удари по прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"263 рази росіяни обстріляли 10 населених пунктів регіону минулої доби. 24 лютого ворожий снаряд забрав життя 61-річної місцевої жительки Гуляйполя. Через ворожий артобстріл у місті двоє поранених - 33-річний чоловік і 71-річна жінка. Вони зараз у лікарні", - ідеться в телеграм-каналі голови ОВА.

Так само, за його інформацією, військовослужбовці РФ здійснили 3 авіаційні удари по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного.

По території Таврійського, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів припали 186 артобстрілів.