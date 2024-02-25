Події

00:09 25.02.2024

Американські військові збили ракету, запущену в Аденській затоці

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Американські військові збили ракету, запущену в Аденській затоці

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що американський корабель USS Mason (DDG 87) у суботу збив одну протикорабельну балістичну ракету, запущену в Аденську затоку з території Ємену, контрольованої єменськими хуситами, яка, імовірно, була націлена на паливний танкер, повідомляє в суботу агентство Reuters.

Ні корабель USS Mason, ні танкер MV Torm Thor під прапором США не зазнали ушкоджень, ніхто не постраждав, ідеться в заяві CENTCOM.

Як повідомлялося раніше, хусити в четвер пообіцяли посилити атаки на судна в регіоні Червоного моря та Аденської затоки.

Теги: #сша #ракета #хусити

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