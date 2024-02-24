Події

19:48 24.02.2024

Зброя в Україну надходить щодня, але цього все одно недостатньо

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Зброя в Україну надходить щодня, але цього все одно недостатньо

Немає і дня, щоб в Україну, щось не приїхало зі зброї, але цього все одно мало, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Немає такого дня, щоб в Україну, щось не приїхало зі зброї. Навіть зараз. Але цього все одно мало, тому що масштаб цієї війни такий, що потрібно постійно нарощувати поставки. І ми бачимо, що приходять снаряди, але недостатня кількість", - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу.

Він зазначив, що вже є нові контракти і нові рішення для збільшення кількості снарядів, які приходять в Україну, вже "у відчутному майбутньому",

 

 

Теги: #поставки #озброєння

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