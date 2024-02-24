Знищення А-50 та інших ворожих літаків - це результат роботи союзу України та партнерів, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збитий 23 лютого російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також знищення інших ворожих літаків - це ні що інше, як результат роботи союзу України та її партнерів.

"Стосовно А-50 та інших літаків наших ворогів - це результат у будь-якому разі нашого союзу, союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а за деякими напрямами неможливо боронити свою державу", - заявив Зеленський на пресконференції з європейськими лідерами в Києві в суботу.

"Ми за це вдячні, безумовно, військовим нашим, нашому народу і нашим усім партнерам", - додав він.

Глава держави також наголосив: "Україна не має можливості і не має права, і ніколи цього не буде, щоб Україна застосовувала зброю партнерів на інших територіях, крім української тимчасово окупованої території".