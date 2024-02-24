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13:10 24.02.2024

Трюдо в день другої річниці вторгнення РФ в Україну: ваша боротьба - це наша боротьба

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Трюдо в день другої річниці вторгнення РФ в Україну: ваша боротьба - це наша боротьба

Україна бореться за мирне демократичне майбутнє не тільки для себе, а й для всіх, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час меморіальної церемонії в Гостомелі у зв'язку з другою річницею російського вторгнення в Україну.

"Канада була на вашому боці не тільки тому, що це було правильно, а й тому що ваша боротьба - це наша боротьба. Ви боретеся за свій суверенітет, за свою територію, за свою мову, за свою культуру. За свою демократію. Але точно так само ви боретеся і за нашу демократію. За глибоко вкорінене право кожного обирати своє майбутнє, ви боретеся за збереження норм і правил, які погодив увесь світ 80 років тому. Це правила, які народилися з попелу Другої світової війни. Війни, яка знищувала країни, лідери яких зараз стоять поруч зі мною. Війни, у якій тисячі й тисячі канадців віддали свої життя. Саме після цієї війни, у скорботі та жаху від кількості смертей і руйнувань, ми як світ вирішили обрати щось краще. Для того, щоб забезпечити мир і створити правила, за якими велика армія не могла б перекроїти кордони. Правила, за якими сила не мала б права на перемогу", - наголосив Трюдо.

Він вказав, що два роки тому російські війська намагалися захопити аеропорт "Гостомель", а разом із ним і Київ, оскільки російське командування вважало, що легко зможе захопити стратегічні об'єкти, однак воно помилилося.

"Україна переможе. Власне, як це і сталося тут, два роки тому", - наголосив Трюдо.

Теги: #україна #річниця #трюдо

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