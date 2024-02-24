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09:39 24.02.2024

Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ і ГУР - джерела

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Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ і ГУР - джерела

Атаку на Новолипецький металургійний комбінат у РФ було організовано силами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль", - зазначає джерело.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу заводу. Як додають у спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР влучили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату на тривалий час.

Власником атакованого комбінату є наближений до Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.

За даними ЗМІ, донедавна на Новолипецькому металургійному комбінаті виробляли сировину для російських компаній, що займаються ядерною зброєю і балістичними ракетами.

Теги: #сбу #атака #гур_мо #новолипецький_меткомбінат

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