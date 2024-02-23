Удару по Мирнограду на Донеччині завдано трьома ракетами, загинула людина, два будинки зруйновано повністю, пошкоджено - понад 40

Удару по Мирнограду Донецької області, внаслідок якого загинув місцевий житель, було завдано трьома ракетами, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Мирноград. Уночі окупанти підступно вдарили по житловому сектору трьома ракетами", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок ракетного удару два приватні будинки було зруйновано повністю, а також пошкоджено 42 приватні та три багатоквартирні будинки, школу та п’ять цивільних автомобілів.

"Дві приватних оселі зруйновано вщент. В одній з них загинув 67-річний чоловік, який приходив наглядати за будинком, поки його господарі в евакуації. В іншій домівці жило літнє подружжя - пара врятувалася тільки тому, що пішла спати у підвал гаража", - наводяться подробиці минулої ночі в повідомленні МВС.

Як зазначається, поліцейські документують наслідки атаки.