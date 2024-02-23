Події

19:07 23.02.2024

Удару по Мирнограду на Донеччині завдано трьома ракетами, загинула людина, два будинки зруйновано повністю, пошкоджено - понад 40

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Удару по Мирнограду Донецької області, внаслідок якого загинув місцевий житель, було завдано трьома ракетами, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Мирноград. Уночі окупанти підступно вдарили по житловому сектору трьома ракетами", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок ракетного удару два приватні будинки було зруйновано повністю, а також пошкоджено 42 приватні та три багатоквартирні будинки, школу та п’ять цивільних автомобілів.

"Дві приватних оселі зруйновано вщент. В одній з них загинув 67-річний чоловік, який приходив наглядати за будинком, поки його господарі в евакуації. В іншій домівці жило літнє подружжя - пара врятувалася тільки тому, що пішла спати у підвал гаража", - наводяться подробиці минулої ночі в повідомленні МВС.

Як зазначається, поліцейські документують наслідки атаки.

 

Теги: #обстріли #наслідки #мирноград

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