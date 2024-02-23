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18:21 23.02.2024

Шмигаль у п'ятницю прибуде на польський кордон - Зеленський

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Шмигаль у п'ятницю прибуде на польський кордон - Зеленський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із делегацією міністрів і керівників прикордонної служби прибуде у п'ятницю на польський кордон для вирішення питань блокади українського продовольства польськими фермерами, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наш прем'єр-міністр разом із міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу між державами, які також відповідають за логістику, інфраструктуру, АПК, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Данії у Львові.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів щодо прибуття на кордон польських представників, він відповів: "Чи будуть там наші польські колеги - це їхнє особисте рішення".

Глава держави, зі свого боку, висловив удячність українським фермерам за те, що "вони розуміють, що таке держава під час війни, що вони самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їхні продукти не їдуть сьогодні польською дорогою і не йдуть на польський ринок".

Зеленський також особливо наголосив, що блокада польських фермерів зачіпає українське продовольство, яке прямує через Польщу саме транзитом, а не йде на польський ринок.

"Це дуже важливо. Прем'єр (Шмигаль - ІФ-У), у принципі, про це говорив неодноразово, що 5% нашого зерна, тільки 5%, проходить (через Польщу - ІФ-У)... Ми вдячні польським сусідам за допомогу з початку війни, за розміщення наших людей. Для нас важливо зберегти наші відносини, але також зберегти правду дуже важливо. Українське зерно не йде на ринок Польщі - за бажанням польської сторони", - сказав він.

"Ми знайшли нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, тобто це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові, будемо робити все, щоб вирішити це питання", - резюмував президент.

 

Теги: #кордон #зеленський #шмигаль

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