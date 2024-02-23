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17:28 23.02.2024

У Міноборони вивчають питання передання частини послуг, що проводяться в ТЦК, у Центри надання адмінпослуг - заступник міністра оборони Калмикова

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У Міноборони вивчають питання передання частини послуг, що проводяться в ТЦК, у Центри надання адмінпослуг - заступник міністра оборони Калмикова

 Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони вивчають питання передання частини послуг, що надаються в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), до Центрів надання адміністративних послуг, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Питання ТЦК і СП є максимально гострими, вони, крім справді операційних проблем, дуже розганяються російським ІПСО. Зараз нова команда Генерального штабу разом із Міністерством оборони працює над тим, щоб унормувати всі процедури, внести зміни до постанов про час роботи. Дивимося зараз, як частину послуг, які проводяться в ТЦК і СП, можна передати, наприклад, у Центри надання адміністративних послуг", - сказала вона під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, про що свідчить стенограма засідання.

За її словами, найближчими тижнями буде ухвалено рішення, яке спростить життя всім громадянам України, котрі взаємодіють із ТЦК і СП.

Теги: #міноборони #тцк

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