Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав конфіскувати активи РФ

Верховна Рада закликала парламенти й уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї взяти активну участь у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Відповідний проєкт постанови №11019 про звернення Верховної Ради до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв'язку з другою річницею повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в Україну та 10-ю річницею протистояння українського народу збройній агресії Росії підтримали 309 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту в п'ятницю, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграм-каналі.

"Верховна Рада... від імені українського народу закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї взяти активну участь у реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського; консолідувати зусилля усіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України у визначених зразках озброєння і військової техніки, зокрема сучасних танків, літаків, ракет дальнього радіуса дії, засобів радіоелектронної боротьби, що забезпечить відсіч збройній агресії російської федерації, наблизить перемогу Української держави в оборонній війні проти держави-агресора", - йдеться у зверненні Верховної Ради.

Народні депутати також закликали партнерів України посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, забезпечити безумовне дотримання санкцій проти РФ, а також прискорити розроблення й упровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів.