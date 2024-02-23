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12:04 23.02.2024

У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

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У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

У суботу, 24 лютого, в Україні буде переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ, прогнозує Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах, удень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях уночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Прогноз погоди у Києві на 24 лютого - також без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 24 лютого найвища температура вдень була 15,8° у 1990 р., найнижча вночі -20,7° у 1888 р.

У неділю, 25 лютого, синоптики також не очікують опадів, лише в західних і Житомирській областях місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 11-16°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У столиці України в неділю збережеться досить тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

Теги: #погода #прогноз

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