У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

У Дніпрі внаслідок атаки російських "шахедів" багатоповерхового будинку 4 людей постраждали, під завалами ще можуть бути люди, повідомив голова ОВ Сергій Лисак.

"Росіяни атакували область шахедами. Є попадання багатоповерхівкою у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами – люди", - написав він у телеграм-каналі.

Пошукова операція продовжується.

Лисак закликав не публікувати та не обговорювати зайвого у соцмережах.