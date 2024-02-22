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20:56 22.02.2024

Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

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Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

У вівторок, 27 лютого, польські фермери планують розпочати акцію протесту у Варшаві під гаслом "Зоряний марш на столицю", повідомляє радіо RMF24.

Згідно з інформацією від кореспондента RMF FM, фермери мають намір зібратися перед Палацом культури і науки, потім пройти до Сейму, і до канцелярії прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Наголошується, що польські аграрії вимагають обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України та виходу уряду Польщі із "зеленої угоди" ЄС.

Своєю чергою, Туск на пресконференції в четвер заявив, що уряд буде шукати рішення для фермерів за допомогою внутрішніх заходів і шляхом переговорів з Україною та європейськими інституціями.

"Ми шукатимемо захисні рішення для польських фермерів як за допомогою внутрішніх заходів, так і шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями. Ми маємо зробити так, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними та компенсувати їх, наскільки це можливо. І тут польські фермери можуть розраховувати на мене", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

 

 

 

Теги: #польща #страйк #фермери

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