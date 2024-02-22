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11:24 22.02.2024

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

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Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення ситуації на кордоні, повідомив держсекретар Канцелярії президента Польщі Анджей Дера.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною - ІФ-У) відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна... Наші фермери борються за засоби до існування... Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація фатальна з обох сторін, з цього погляду, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", - сказав держсекретар Канцелярії президента в ефірі TVN24.

Він додав, що наразі немає іншого шляху, окрім переговорів, діалогу та рішень, що стосуються Європейського Союзу. Дера нагадав, що всі європейські фермери протестують проти того, що відбувається із сільським господарством у Євросоюзі.

Держсекретар Канцелярії президента наголосив, що президент Польщі підтримує зустріч двох урядів і докладає всіх зусиль, щоб підтримати і допомогти Україні.

"Не будемо забувати, що все, що наразі відбувається на кордоні, цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією, - це результат війни", - сказав Дера.

На його думку, також доцільно, щоб головував на зустрічі польського та українського урядів, а також представників Європейського Союзу Дональд Туск, тому що все, що відбувається, пов'язано з політикою ЄС.

"Весь цей конфлікт виникає через те, що стандарти сільськогосподарського виробництва різні в Україні та абсолютно різні в Євросоюзі. Тому в Україні ціна на цю продукцію інша, і тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання та існування", - зазначив Дера.

Держсекретар Канцелярії президента також зауважив, що ідея зустрічі представників польського та українського урядів на кордоні "не найбезпечніша".

"Краще поговорити у Варшаві або де-небудь у Жешуві чи Любліні, і не обов'язково біля кордону. Звісно, це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть там відбуватися... Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон", - додав Дера.

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого публічно звернувся до президента Польщі Анджея Дуди із закликом провести зустріч двох урядів на українсько-польському кордоні для врегулювання проблем із його перетином. Зеленський анонсував участь у переговорах міністра оборони України, оскільки страйки на кордоні затримують військові вантажі.

У Польщі з 9 лютого розпочалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. 20 лютого в Польщі під час загальнодержавного страйку польських фермерів, які блокували всі українсько-польські прикордонні переходи і для автомобільного, і залізничного транспорту, стався інцидент біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Страйкуючі фермери розкрили вантажний контейнер із кукурудзою, яка прямувала до Німеччини, і висипали її на землю. 

Теги: #уряд #зустріч #кордон #дуда

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