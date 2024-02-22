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11:15 22.02.2024

ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

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ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування і передало до суду матеріали за обвинуваченням колишнього народного депутата Вадима Рабіновича в державній зраді.

"Працівники ДБР завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією ДБР, депутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - зазначається в повідомленні.

Отже, як зазначають у Бюро, пропагандистська діяльність Рабіновича допомагала керівництву РФ досягати своїх воєнно-політичних цілей і забезпечувала ідеологічну допомогу в проведенні підривної вибухової діяльності проти України. 

Теги: #суд #рабінович #дбр

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