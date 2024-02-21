Унаслідок обстрілу Куп'янського району Харківщини 1 людина загинула, 1 поранено - прокуратура

Російські окупаційні війська в середу обстріляли з мінометів й артилерії Іванівку і Дворічну Куп'янського району Харківської області.

"Близько 12:40 зс рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, унаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця. Крім того, приблизно о 14-й годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюють", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією відомства, близько 15:00 ворожого удару, за попередніми даними, двома керованими авіабомбами зазнала також Вільхуватка. У результаті зруйновано й пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

За цими фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.