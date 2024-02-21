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12:06 21.02.2024

У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

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У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

У четвер, 22 лютого, у східних областях України та в Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас на решті території України невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, у південних областях без опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині до 11°.

Уночі та вранці в південно-західній частині країни місцями туман, на північному сході місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в четвер уночі невеликий дощ і мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 22 лютого найвища температура вдень була 12,7° у 1990 р., найнижча вночі -25,0° у 1929 р.

У п'ятницю, 23 лютого, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на високогір'ї - з мокрим снігом. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східній частині країни вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, на решті території України - вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у південно-західних областях до 16°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Теги: #погода #прогноз

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