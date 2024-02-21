Події

10:18 21.02.2024

Друкарню ТЧХУ відкрили в Черкасах

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Друкарню ТЧХУ відкрили в Черкасах

Друкарню Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрили в Черкасах.

"Ідея створення невеликої друкарні була реалізована завдяки гранту "Свій до Свого за Своїм" за програмою BraVo - розвиток організацій та волонтерства Українського Червоного Хреста", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

За грант було куплено необхідне обладнання для макетування та друку різноманітної продукції - брошур, буклетів, візитівок, стікерпаків, афіш, наліпок.

Наразі волонтери створюють базу партнерів для співпраці. Першою, кому організація допомогла надрукувати продукцію, стала ДСНС України в Черкаській області.

Проєкт було здійснено за фінансування Canadian Red Cross.

 

Теги: #черкаси #друкарня #тчху

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