Міноборони розраховує, що щонайменше 20 країн приєднаються до "дронової" коаліції

Міноборони України розраховує, що щонайменше 20 країн приєднаються до "дронової" коаліції, яка працює за трьома великими напрямами, повідомила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Наразі є вісім країн, які приєдналися до "дронової" коаліції. Ми працюємо в трьох величезних напрямах. Це закупівля за рахунок фінансової допомоги партнерів дронів, безпілотних апаратів українського виробництва. Це постачання готових безпілотних апаратів країн-партнерів на виробництво країн-партнерів. Це постачання компонентної бази і це спільна робота над технологічними рішеннями, які мають бути імплементовані для ефективної роботи цих систем", - розповіла Черногоренко на брифінгу в Києві у вівторок.

Заступник міністра окремо подякувала Латвії та Великій Британії за лідерство в "дроновій" коаліції та закликала інші країни приєднатися до ініціативи.

"Ми вважаємо, що вісім країн - це лише початок. Ми хотіли б, щоб дедалі більше країн приєдналося. І, власне, наша мета, щоб щонайменше 20 країн дуже швидко приєдналися до цієї ініціативи", - повідомила вона.

Черногоренко також зазначила, що в питанні дронів Міністерство оборони України наразі працює над "формулою" для партнерів.

"Ми хочемо вийти з дуже конкретною пропозицією, яка матиме такий вигляд. Уся допомога від партнерів має виглядати як "трикомпонентна формула". Це закупівля українського виробника за кошти партнерів, тому що ми маємо в Україні найшвидший шлях у світі між конвеєром і бойовим тестуванням", - розповіла заступник міністра.

Наступна частина "формули", як пояснила вона, - це отримання готової продукції виробництва країн-партнерів, а третя частина формули - це спільні підприємства.

"Ми хочемо порушити як країна-партнер, як співзасновник коаліції питання про те, що ми маємо створювати спільні підприємства з нашими партнерами... І це така трикомпонентна формула буде направлена співзасновникам коаліції, і будемо далі працювати, щоб її було реалізовано", - наголосили в Міноборони.

За словами Черногоренко, Міноборони заявило в рамках "дронової" коаліції про "амбітну мету" - отримання 1 млн FPV-дронів.

"Працювали з колегами, партнерами вже два місяці над цим завданням. Хотілося б, щоб ця мета, яку, зокрема, заявив президент України - щоб ми її дуже швидко виконали", - сказала Черногоренко.

Раніше відбулася зустріч керівництва Міністерства оборони України та Збройних сил України з військовими аташе країн - учасниць Контактної групи з оборони України щодо дронів, на якій було презентовано конкретні кроки та дії з розвитку напряму.

Як повідомлялося, крім Латвії, Великої Британії та України до коаліції дронів долучилися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.