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11:16 20.02.2024

Блокування польсько-українського кордону не має виправдання - МЗС України

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Блокування польсько-українського кордону не має виправдання - МЗС України

Блокування польсько-українського кордону, хоч би якими гаслами воно супроводжувалося, не має виправдання, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України - це і кордон ЄС. Він не повинен бути заручником будь-яких політичних інтересів", - написав Ніколенко у фейсбуці.

МЗС України також вважає неприйнятним агресивне ставлення з боку протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон.

"Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані з імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн", - зазначив Ніколенко.

МЗС України закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.

"В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських відносин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", - підсумував Ніколенко.

 

Теги: #блокада #польща #мзс #кордон

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