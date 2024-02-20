Події

11:00 20.02.2024

Президент України з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

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У День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, загиблих під час Революції Гідності у 2014 році, повідомляє пресслужба глави держави.

"Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля пам'ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва", - зазначається в повідомленні.

Президент наголосив, що українці вистояли 10 років тому й вистоять зараз.

"Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Пам'ятний хрест на Алеї Героїв Небесної Сотні було встановлено в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. В майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

У меморіальній церемонії також узяли участь представники дипломатичних установ.

Теги: #небесна_сотня #зеленський

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