У небі над Дніпропетровською областю вночі ліквідовано два ворожі "шахеди"

У Синельниківському та Дніпровському районах Дніпропетровської області вночі українська ППО ліквідувала два ворожі "шахеди", є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі наші захисники збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили в Синельниківському і Дніпровському районах", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що в Дніпровському районі через падіння уламків БПЛА пошкоджено 3 дачні будинки і 2 авто.

Також по Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив із артилерії.

"Повсюди - без загиблих і постраждалих", - зазначив очільник ОВА.

Водночас з обстрілу розпочався ранок у Мирівській громаді Нікопольщини. Інформація уточнюється.