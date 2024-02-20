У небі над Дніпропетровською областю вночі ліквідовано два ворожі "шахеди"
У Синельниківському та Дніпровському районах Дніпропетровської області вночі українська ППО ліквідувала два ворожі "шахеди", є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Вночі наші захисники збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили в Синельниківському і Дніпровському районах", - ідеться в його телеграм-каналі.
Лисак зазначив, що в Дніпровському районі через падіння уламків БПЛА пошкоджено 3 дачні будинки і 2 авто.
Також по Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив із артилерії.
"Повсюди - без загиблих і постраждалих", - зазначив очільник ОВА.
Водночас з обстрілу розпочався ранок у Мирівській громаді Нікопольщини. Інформація уточнюється.