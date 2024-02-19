"УЗ" повідомила деталі блокади польськими протестувальниками поїзда №119 Київ-Хелм із пасажирами

Польські протестувальники 18 лютого заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ-Хелм, у якому перебували 260 пасажирів, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у понеділок.

"18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ-Хелм. У поїзді перебувають 260 пасажирів, абсолютна більшість - жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після втручання польської поліції та залізничників потяг було розблоковано і він продовжив рух.

Наразі залізничне сполучення з Республікою Польща здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень, повідомили в "Укрзалізниці".

У пресслужбі наголосили, що компанія уважно слідкує за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ.

"Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо такі дії протестувальників обурливими з огляду на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та кордонів ЄС від російського агресора", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відреагувало на поширюване в соцмережах відео, на якому польські протестувальники блокували проїзд автобусів із пасажирами.

Віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові переговори із очільником Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрою щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.