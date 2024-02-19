У Гостомелі представили концепцію відновлення військового містечка

Гостомельська військова адміністрація представила жителям концепцію відновлення військового містечка загалом на 360 квартир, роботи на будмайданчику планують почати влітку, повідомила заступник начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Ольга Прилипко.

Новий проєкт передбачає будівництво п'яти житлових семиповерхових будинків, загалом це 360 квартир замість 272, які були в зруйнованих будинках. Квартири будуть три-, дво- та однокімнатні з площею 78, 58 і 44 кв. м відповідно. Однокімнатних квартир буде 96, дво-трикімнатних – 264. У кожній квартирі заплановано балкон та індивідуальне опалення. Соціальна інфраструктура буде представлена новим дитячим садочком і відбудованою школою.

У складі комплексу заплановано протирадіаційне підземне укриття для цивільного населення (з відкритим паркінгом зверху). Додатково на кожному поверсі будинків також запроєктовано просте коридорне укриття.

Як повідомила Прилипко, земельна ділянка в комунальній власності, уже зроблено геодезію і геологію, отримано техумови від монополістів, обрана за тендером компанія "Модерн Проджект" розробила проєкт, який уже пройшов еспертизу.

Орієнтовна вартість проєкту близько 1,5 млрд грн. Перша фаза - укриття плюс одна будівля. Сподіваємося розпочати роботи на початку літа", - повідомила Прилипко.

Як повідомлялося, у середині 2023 року невирішені на той момент юридичні питання щодо статусу земельної ділянки зупинили проєкт відновлення житлових будівель у Гостомелі, який планувала реалізувати французька компанія Neo-Eco завдяки уряду Франції та іншим донорам. Демонтаж будівель поруч із Гостомельським аеропортом було завершено у квітні 2023 року.