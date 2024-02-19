Події

08:53 19.02.2024

За добу окупанти завдали 402 удари по 12 прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування

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За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 402 удари по прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування, повідомляє обласна військова адміністрація в понеділок уранці.

"За минулу добу окупанти завдали 402 удари по 12 містах і селах", - сказано в телеграм-каналі ОВА.

За даними ОВА, військовослужбовці РФ здійснили 15 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки і Степового, 144 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Левадному і Новоіванівці, а також вгатили 2 авіаснарядами по Малій Токмачці.

По території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню припав 241 артобстріл.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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