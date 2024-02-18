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17:53 18.02.2024

У Міноборони заявляють про нові можливості для розбудови системи психологічного забезпечення військових

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У Міноборони заявляють про нові можливості для розбудови системи психологічного забезпечення військових

Міністерство оборони України повідомляє про отримання нових можливостей для розбудови системи психологічного забезпечення внаслідок ухвалення Кабінетом Міністрів України на засіданні 16 лютого змін до положення про українське оборонне відомство.

"Відповідно до вимог постанови, Міноборони закріплює за собою лідерство щодо створення комплексної системи з реінтеграції та відновлення військовослужбовців, звільнених з умов ізоляції (полону). Також зміни передбачають організацію комплексної системи психологічного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей в Міноборони, Збройних силах, Держспецтрансслужбі", - повідомляється на сайті відомства в неділю.

Водночас, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова зазначила, що підстави працювати в цьому напрямі закріплені лише нормативно. "Паралельно триває робота з удосконалення системи психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей, у рамках пріоритетного проєкту Міноборони у Всеукраїнській програмі з відновлення ментального здоров'я, ініційованій першою леді України Оленою Зеленською. Також створюється інфраструктура та розвиваються відповідні компетенції надавачів психологічної допомоги" .

У Міноборони зазначили, що від якісної системи психологічного забезпечення залежить багато аспектів службової та бойової діяльності.

Теги: #міноборони #забезпечення #психологічна_підтримка

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