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15:14 18.02.2024

Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна - ОСУВ "Таврія"

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Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна - ОСУВ "Таврія"

На жодному напрямку, зокрема на Запорізькому, російські окупаційні війська успіху не мали, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Вона стабілізована. На жодному напрямку, і Запорізькому також, ворог успіху не мав. Йдеться, найімовірніше, про локальні спроби в напрямку села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові... Висновок - ворог отримав по зубах, відкотився", - сказав він в ефірі телемарафону в неділю.

За словами спікера, у противника немає на великій протяжності Запорізького напрямку одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб проломити нашу оборону. "Там особливі специфічні умови і природні, і фортифікаційні. Йому там буде дуже складно, якщо що", - сказав він.

За словами спікера, на Авдіївському напрямку після відходу українських сил на заздалегідь підготовлені позиції, росіяни здійснили близько 20-30 штурмових дій. "За минулу добу було 14. Це теж дуже велика цифра порівняно з іншими ділянками фронту, де відбуваються бойові дії, але це все ж трохи тихіше (відносно), ніж було до цього", - зазначив він.

Лиховій також сказав, що одним із найгарячіших є Мар'їнський напрямок, де тільки за вчорашній день було відбито 23 штурмові дії росіян.

Теги: #бої #напрямки

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