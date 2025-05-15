Окупанти працюють над відновленням та перегрупуванням сил і атакують на всіх напрямках, насамперед сумському, – Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вже кілька місяців як активізувалися на всіх напрямках фронту і особливу увагу приділяють атакам на Сумську область, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія почала свої наступальні дії на усіх напрямках - це вже відбувається кілька місяців, головним напрямком був саме cумський. Там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військових. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися", - повідомив Зеленський на пресконференції в Анкарі у четвер.

За його словами, "росіяни нині працюють над тим, щоб відновлювати та перегруповувати свої сили".